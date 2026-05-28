Studio Reporterów Kukułcza 1 zaprasza:

„Droga” nagrodzony reportaż Michała Szczęcha w czwartek 28.05.2026 po godz. 18 na antenie Radia Zachód

Bohaterką reportażu jest pani Małgorzata, która własnymi rękami, przy użyciu prostych narzędzi, wybudowała drogę do swojego domu. Nikt jej nie chciał pomóc. Budowała powolutku, konsekwentnie, z mozołem. Przerzuciła setki ton ziemi i gruzu. To opowieść o heroicznym wysiłku i o tym, ile potrafi znieść i udźwignąć matka. Ta droga pomogła odmienić pani Małgorzacie życie.

Reportaż „Droga” został doceniony podczas ogólnopolskiego Konkursu Grand PIK.

Jury wyróżniło Michała Szczęcha nagrodą im. Anny Jachniny za: „stworzenie utworu, który poprzez historię bohaterki ukazuje ideę wolności jako wewnętrznej siły, odwagi i niezłomności w realizacji wyznaczonego celu”.

Uroczysta Gala odbyła się w bydgoskim Teatrze Kameralnym 21 maja br.

W audycji porozmawiamy z autorem o nagrodzonym reportażu ale także o Konkursie Artystycznych Form Radiowych oraz towarzyszących mu 4-dniowych Warsztatach Sztuki Radiowej.