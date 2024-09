W audycji opowiemy o organizowanym przez Redakcję Reportażu Radia Zachód Ogólnopolskim Jubileuszowym Konkursie Na Reportaż Radiowy im. Ireny Linkiewicz.

Zainspirowani piątą rocznicą śmierci naszej nieodżałowanej koleżanki obchodzonym w ubiegłym roku przez Polskie Radio Zachód S.A. jubileuszem 70-lecia działalności naszej stacji, postanowiliśmy zorganizować ogólnopolski konkurs dziennikarski nawiązujący do jej zawodowego przesłania, a tak naprawdę istoty dziennikarstwa: człowieka jakim jest i przestrzeni, którą tworzy i w której żyje.

Realizację projektu rozpoczęliśmy jeszcze przed wakacjami, potem napływały prace a ostatnio wyłoniliśmy10 reportaży nominowanych do finału, który we wtorek 10-go września odbędzie się w Zielonogórskiej Palmiarni. W audycji zaprezentujemy ich fragmenty, porozmawiamy z synem patronki Adamem Linkiewiczem i posłuchamy wspomnień jej przyjaciół, którzy zasiadają w Jury naszego konkursu. Przypomnimy też archiwalny reportaż Ireny Linkiewicz pt. „Serce spokojne” nagrodzony w roku 1999 w międzynarodowym konkursie Solerra Chiara w Asyżu.

Konkurs wraz z rozdaniem nagród jest kolejnym realizowanym przez Redakcję Reportażu Radia Zachód moim autorskim projektem. Obok chęci uczczenia osoby patronki mam też w tym swój osobisty powód. Pięć lat temu, w tym samym roku co Irena Linkiewicz odszedł od nas współtwórca jej reportażowych sukcesów, kolega, realizator Polskiego Radia Zygmunt Galek, prywatnie mój ojciec. Ten projekt każe pamiętać o wszystkich, którzy tworzyli wartości w radiu zachód przez lata. Na tym co oni zbudowali, my dziś tworzymy nową rzeczywistość, ale pozostającą w łączności z naszymi radiowymi korzeniami.

Ci, którzy Ją znali wspominali:

Była indywidualnością. Gwiazdą.

Posiadała wielobarwną osobowość w reportażowej twórczości i życiu towarzyskim.

Była odważna w formułowaniu myśli.

Wspaniale rozmawiała z ludźmi, miała swobodę w nawiązywaniu kontaktów

Potrafiła w swoich reportażach wyrazić samą siebie.

Była reporterem uczestniczącym i prowadziła słuchacza przez nieraz zawiłą rzeczywistość.

Uwielbiała wkładać kij w mrowisko a później dyskutować. dyskutować.

Jej reportaże też są rozpoznawalne i bardzo wyraziste.

Jury konkursu w składzie:

przewodnicząca Irena Piłatowska, członkowie: Janina Jankowska, Jan Smyk, Cezary Galek

po owocnych obradach i glosowaniu postanowiło zgodnie nominować do udziału w finale konkursu następujące audycje (podajemy wg kolejności zgłoszeń):

5. ŚLADAMI ELSE Magdalena Świerczyńska-Dolot emisja na antenie Polskiego Radia Lublin

8. KROWA W PROKURATURZE Andrzej Bogoryja-Zakrzewski SRiD PR

13. OSTATNIE TAKIE TRIO Mariusz Kamiński PR LUBLIN

19. NIEBO@COM Michał Słobodzian PR PIK

21. TRZY MARIE Joanna Sikora PR BIAŁYSTOK

22. KAPLICZKA Katarzyna Michalak PR LUBLIN

26. NIE DO WIARY Jolanta Rudnik PR KOSZALIN

27. JAN JEST Agnieszka Loch PR KATOWICE

39. DUCHOWE WNUCZKI ADAMA KARASIA Anna Piekarczyk PR KRAKÓW

41. GRZEGORZ Beata Kwiatkowska PR II PR

G R A T U L A C J E

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 10. września o godz.12.00 podczas uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra w Palmiarni.

