Dziennikarskie nagrody wręczone! Znamy laureatów konkursu „Samorząd Lubuski w Mediach im. Edwarda Mincera”. Jurorzy oceniali ponad 50 prac nadesłanych przez lubuskich żurnalistów. W tym roku oprócz głównej kategorii można było zdobyć laur w kategorii „short news”. Nagrody zostały wręczone po raz 11.

Pierwsze miejsce w kategorii głównej zajęła Elżbieta Wozowczyk – Leszko, która przygotowała reportaż „Tajemnica żółtej skrzyneczki”, ukazujący kulisy pracy fotoreportera Tomasza Gawałkiewicza.

Jedną z jurorek była dziennikarka Lubuskiego Centrum Informacyjnego Kaja Rostkowska, która zwraca uwagę, że w tej edycji pojawiło się sporo reportaży i artykułów ukazujących sylwetki konkretnych postaci związanych z naszym regionem.

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich oraz Lubuskie Centrum Informacyjne pod patronatem marszałka województwa lubuskiego. Sebastian Ciemnoczołowski zaznacza, że takie inicjatywy pozwalają docenić codzienną pracę dziennikarzy, ale także nagrodzić tych, którzy w niekonwencjonalny sposób opowiadają historię regionu.

Wyróżnienie w głównej kategorii otrzymała reportażystka Izabela Patek, która pracę gorzowskiego teatru pokazała z perspektywy jednej z pracownic – krawcowej, która od 65 lat przygotowuje stroje dla aktorów.

Trzecie miejsce zajął Mateusz Pojnar z Gazety Lubuskiej, a drugie w tej samej kategorii Leszek Kalinowski także z tej samej gazety. Główną nagrodę w kategorii short news otrzymała Barbara Kuraszkiewicz-Machniak z TVP 3 Gorzów, wyróżnienie Kamil Lewera z Radia Plus.

Obie nagrodzone reportażystki Radia Zachód pracują na co dzień w Redakcji Reportażu.