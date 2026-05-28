W czwartek poznaliśmy laureatów konkursu „Samorząd Lubuski w Mediach im. Edwarda Mincera”. Projekt organizowany jest przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich oraz Lubuskie Centrum Informacyjne pod patronatem marszałka województwa lubuskiego Sebastiana Ciemnoczołowskiego. Wpłynęło ponad 50 prac zgłoszonych przez dziennikarzy lubuskich różnych mediów. W tym roku oprócz głównej kategorii można było zdobyć laur w kategorii „short news”. Nagrody zostały wręczone po raz 11.

Pierwsze miejsce w kategorii głównej zajęła Elżbieta Wozowczyk – Leszko, która przygotowała reportaż „Tajemnica żółtej skrzyneczki” wyemitowany 30 listopada ubiegłego roku w niedzielnym cyklu Lubuska Szkoła Reportażu ukazujący kulisy pracy fotoreportera Tomasza Gawałkiewicza, który już od 60 lat zajmuje się fotografią prasową. Jest laureatem wielu dziennikarskich nagród, jego prace były prezentowane na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jak sam twierdzi czuje się dziennikarzem, który zdjęciami, fotoreportażem rejestruje i przekazuje często ponadczasowe treści. W jego zdjęciach zawarta jest również historia naszego regionu: ludzie, ważne wydarzenia i emocje.

Wyróżnienie w głównej kategorii otrzymała Izabela Patek, która pracę gorzowskiego teatru pokazała z perspektywy jednej z pracownic. „Pani Ania z teatru” to reportaż wyemitowany19 listopada w naszym środowym cyklu „Czas na reportaż”. Pani Anna Żurawska od 65 lat pracuje zawodowo a w teatrze imienia Juliusza Osterwy szyje kostiumy od 45 lat. Praca to jej całe życie. Szycie kostiumów teatralnych to duże wyzwanie, wymagające precyzji, inwencji i sporej cierpliwości. Pomimo przysługującej od dawna emerytury pani Anna nadal pracuje.

Obie audycje zrealizował i skomponował do nich muzykę współpracujący z redakcją Paweł Słoniowski.

Trzecie miejsce zajął Mateusz Pojnar z Gazety Lubuskiej, a drugie w tej samej kategorii Leszek Kalinowski także z tej samej gazety. Główną nagrodę w kategorii short news otrzymała Barbara Kuraszkiewicz-Machniak z TVP 3 Gorzów, wyróżnienie Kamil Lewera z Radia Plus.

Zdjęcie tytułowe – Krzysztof Filmanowicz

