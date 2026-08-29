Dziś Straż Miejska w całym kraju obchodzi swoje święto.

Gorzowscy strażnicy działają w mieście od 1991 roku, a do ich głównych zadań należy ochrona porządku publicznego, kontrola ruchu drogowego oraz dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców.

– Pracy nam nie brakuje – mówi komendant miejskich strażników Andrzej Jasiński:

W ubiegłym roku gorzowscy strażnicy podjęli około 10 tysięcy interwencji i wszystko wskazuje na to, że liczba za ten rok będzie podobna. W gorzowskiej straży zatrudnionych jest obecnie 16 strażników.