Audiobooki cieszą się coraz większą popularnością wśród Gorzowian. Biblioteka zanotowała wzrost wypożyczeń.

Nie tylko po tradycyjne, papierowe książki, ale także pozycje cyfrowe coraz częściej sięgają Gorzowianie. W ubiegłym roku Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie zanotowała wzrost wypożyczeń audiobooków o około 13 procent – mówi Elżbieta Zalewska, kierownik działu instrukcyjno-metodycznego w gorzowskiej bibliotece.

Większe zainteresowanie audiobookami wynikać może przede wszystkim z intensywnego trybu życia – dodaje Elżbieta Zalewska.

Logując się na swoje internetowe konto w bibliotece można też zgłosić zapotrzebowanie na wybraną przez siebie pozycję.