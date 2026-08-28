Oleksij Koliadych zdobył złoty medal w C1 na 200 metrów podczas kajakarskich Mistrzostw Świata w Poznaniu.

Zawodnik Admiry Gorzów w finałowym wyścigu o 0,1 s. wyprzedził drugiego Uzbeka Artura Gulijewa a o 0,2 s. brązowego medalistę, startującego pod neutralną flagą Andrieja Żolabau z Białorusi. Dla Koliadycha to trzeci tytuł mistrzowski w tej konkurencji w karierze, poprzednio wygrywał ją w 2022 i 2024 roku:

Na 4. miejscu uplasowała się dziś polska osada K4 na 500 metrów w składzie z Julią Olszewską z AZS AWF Gorzów. Do medalu Polkom zabrakło nieco ponad sekundy:

Ponadto w finale B C1 na 1000 płynął dziś Wiktor Głazunow z AZS AWF, który uplasował się na 4. miejscu, więc został sklasyfikowany w tej konkurencji na 13. pozycji. Pewny awans do finału K1 na 500 metrów wywalczyła dziś Anna Puławska, wygrywając swój wyścig półfinałowy ze sporym zapasem bo ponad 1,2 s. Jutro zawodniczka gorzowskiego klubu będzie bronić tytułu mistrzowskiego w tej konkurencji: