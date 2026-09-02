Trzy dni wydarzeń na 80-lecie. Gorzowska biblioteka gotowa do jubileuszu.

Wszystko rozpoczęło się od 36 książek, dziś w zasobach gorzowskich bibliotek jest ich od 800 tysięcy do miliona. O początkach gorzowskich bibliotek mówi Sławomir Szenwald, dyrektor WiMBP:

Z okazji jubileuszu przygotowano szereg wydarzeń skierowanych zarówno do mieszkańców, gości jak i samych bibliotekarzy. Wszystko rozpocznie się we wtorek, 8 września. Wtedy też otwarta zostanie wystawa pod nazwą „Herbert/Fale” mówi Magdalena Matuszewska, kierownik Działu Zbiorów Specjalnych w bibliotece:

Tego samego dnia mieszkańcy zostaną także zaproszeni na słuchowisko „Słowo i Muzyka. Jaskinia filozofów” Zbigniewa Herberta. Początek o godzinie 17.00. Opowiada aktor Jan Mierzyński, twórca Teatru Na Piętrze:

To oczywiście nie koniec. Dzień później, 9 września zaplanowano prezentację inteligentnego systemu zarządzania energią, uroczystość wręczenia medali i odznaczeń, a także recital poezji śpiewanej. Wszystko zakończy się w czwartek konferencją dla bibliotekarzy na temat tradycji w dobie cyfrowej rzeczywistości. Szczegółowy harmonogram wydarzeń można znaleźć na stronie biblioteki.