Mobilny Punkt Poboru Krwi zaparkował dzisiaj pod urzędem gminy w Skwierzynie, by wszyscy chętni mogli szybko i łatwo podzielić się tym co najcenniejsze, czyli krwią. To ważne, by jak najwięcej osób dołączało do takich akcji – mówi Tomasz Gurgul, honorowy dawca i organizator wydarzenia.

Krew mogą oddawać wszystkie pełnoletnie i zdrowie osoby. Można to zrobić zarówno w punktach stacjonarnych jak i właśnie w mobilnych punktach poboru. Dla wielu osób krwiobus jest ułatwieniem – przyznaje Wojciech Wachowski, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi „Cenne krople” ze Zbąszynia.

Ze względu na okres wakacyjny do krwiobusa trafiło dziś nieco mniej osób niż podczas poprzedniej, czerwcowej akcji. Chętni się jednak znaleźli.

To już kolejna, ale nie ostatnia tego typu akcja. Następną zaplanowano na listopad – wtedy również krwiobus stanie na rynku w Skwierzynie.