Z końcem sierpnia rozpocznie się przerwa techniczna na basenie przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji podał, że pływalnia będzie zamknięta od 31 sierpnia do 18 września 2026.

W tym czasie przeprowadzone zostaną prace techniczne na pływalni i w części rekreacyjnej basenu CRS. Obiekt zostanie otwarty ponownie 19 września 2026.