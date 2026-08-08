„Ziołowe historie, kiszone opowieści” – to tytuł warsztatów kulinarnych, które odbyły się dzisiaj w Krępie. Były to pierwsze z 13 zajęć zaplanowanych w zielonogórskich sołectwach. Uczestnicy mieli okazję m.in. nauczyć się przygotowywać naturalne pesto oraz marynować śliwki.
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Jak twierdzą mieszkanki Krępy, takie spotkania rozwijają wiedzę na temat gotowania:
Warsztaty poprowadził szef kuchni, Tomasz Proc:
– Na każde zajęcia obowiązują zapisy – zaznacza Joanna Stremich z biura obsługi sołectw w magistracie:
Udział we wszystkich warsztatach kulinarnych jest bezpłatny.
Harmonogram warsztatów:
- 8 sierpnia – Krępa, ul. Odrzańska 51 – godz. 10:00,
- 16 sierpnia – Zawada, ul. Zielonogórska 62A – godz. 10:00,
- 22 sierpnia – Przylep, ul. Solidarności 62 – godz. 11:00,
- 6 września – Racula, ul. Głogowska 64 – godz. 10:00,
- 13 września – Jeleniów 26A – godz. 10:00,
- 19 września – Kiełpin 5 – godz. 10:00,
- 20 września – Drzonków, ul. Olimpijska 48A – godz. 10:00,
- 26 września – Jarogniewice 23A – godz. 10:00,
- 27 września – Ochla, ul. Jadwigi Śląskiej 1 – godz. 10:00,
- 3 października – Nowy Kisielin, ul. Odrzańska 64 – godz. 10:00,
- 4 października – Zatonie, ul. Zielonogórska 38 – godz. 10:00,
- 10 października – Sucha 12 – godz. 10:00,
- 24 października – Łężyca, ul. Odrzańska 16 – godz. 10:00.
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