„Ziołowe historie, kiszone opowieści” – to tytuł warsztatów kulinarnych, które odbyły się dzisiaj w Krępie. Były to pierwsze z 13 zajęć zaplanowanych w zielonogórskich sołectwach. Uczestnicy mieli okazję m.in. nauczyć się przygotowywać naturalne pesto oraz marynować śliwki.

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Warsztaty kulinarne w Krępie/Fot. Jakub Mielcarz 1 z 1 - +

Jak twierdzą mieszkanki Krępy, takie spotkania rozwijają wiedzę na temat gotowania:

Warsztaty poprowadził szef kuchni, Tomasz Proc:

– Na każde zajęcia obowiązują zapisy – zaznacza Joanna Stremich z biura obsługi sołectw w magistracie:

Udział we wszystkich warsztatach kulinarnych jest bezpłatny.

Harmonogram warsztatów: