Prezentacja sprzętu wojskowego, potyczki rycerskie, pokazy rekonstruktorów i wspólne odśpiewanie hymnu – to niektóre elementy, jakie złożą się na jutrzejszy (15.08.2026) piknik militarny w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie.

Impreza odbędzie się z okazji święta Wojska Polskiego. Wydarzenie co roku gromadzi tysiące gości. Rozpocznie się o godzinie 10.00.

– Na początku zaplanowano pokaz jazdy polskich ułanów z okresu II RP – mówi Piotr Dziedzic, dyrektor Lubuskiego Muzeum Wojskowego:

Muzeum w Drzonowie odwiedzą też żołnierze stacjonujący na Ziemi Lubuskiej, ale nie tylko. Będzie można z nimi porozmawiać i zapoznać się ze sprzętem, który przywiozą:

Saperzy z Krosna Odrzańskiego przygotują dla najmłodszych mini ścieżkę saperską z poszukiwaniem skarbów w ziemi. Goście zwiedzą też wnętrza eksponatów. O godzinie 16.00 przewidziana jest mała defilada, czyli przejazd pojazdów wojskowych. Piknik militarny potrwa do 17.00. Z Zielonej Góry do Drzonowa będzie można dotrzeć specjalną, bezpłatną linią autobusową MZK.

Piotr Dziedzic był gościem Rozmowy o 9.00.

Wysłuchaj całej rozmowy: Piotr Dziedzic, dyrektor Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie