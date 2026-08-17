Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze przygląda się rozkładowi jazdy autobusów. Od września 2026 wejdą w życie korekty czasów przejazdu.

Rozkłady jazdy mogą się zmienić minutowo. Mówi Jacek Newelski, kierownik działu przewozów w spółce:

Miejski Zakład Komunikacji analizuje też wzmocnienie kursów do ul. Dożynkowej:

Od września 2026 do rozkładu jazdy MZK wrócą też linie i kursy szkolne.