Na akwenie przy Klubie Czarnej Dywizji w Żaganiu zorganizowano zajęcia z kajakarstwa. To jedna z wakacyjnych propozycji placówki i wojskowego koła PTTK „Pancerniacy”. Darmowe lekcje prowadził instruktor.

Dwugodzinne treningi kajakowe kierowane są do wszystkich mieszkańców miasta oraz turystów. Jak mówi nadzorujący spotkanie Ryszard Dyrkacz jest to próba odciągnięcia młodych ludzi od smartfonów i spędzenia czasu na dobrej zabawie i integracji:

– Takie kajaki, to czas dla całej rodziny – mówią korzystający z oferty:

Kolejne spotkanie zaplanowano na czwartek.