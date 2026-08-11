W środę (12 sierpnia) rozpocznie się 24. edycja festiwalu muzyki dawnej Muzyka w Raju. Wydarzenie zainauguruje koncert w Brodach, a festiwal potrwa do 23 sierpnia. Koncerty będą odbywały się w Świebodzinie, Gorzowie Wlkp. i Międzyrzeczu.– poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Jak poinformował dyr. Festiwalu Cezary Zych, tożsamość wydarzenia budowana jest wokół trzech głównych nurtów repertuarowych związanych z historią regionu.

Pierwszy z nich nawiązuje do średniowiecza oraz przełomu XVII i XVIII wieku, kiedy to kultura na Ziemi Lubuskiej rozwijała się najżywiej. Z tego względu w programie festiwalowym stale są obecne dzieła muzyki średniowiecznej i barokowej.

Drugim filarem są związki regionu z kulturą środkowoeuropejską, zwłaszcza tradycją drezdeńską z czasów unii polsko-saskiej. Szczególne miejsce zajmuje tu twórczość Georga Philippa Telemanna, kompozytora związanego w młodości z Żarami. Trzeci nurt poświęcono muzyce prowincji.

Festiwal ma charakter rezydencyjny. Artyści przyjeżdżają na dłużej i dopracowują programy na miejscu. Organizatorzy namawiają ich przy tym do realizowania projektów muzycznych, na które nie mogliby sobie pozwolić na wielkich, komercyjnych scenach.

Inauguracja festiwalu odbędzie się w Brodach, w oficynie barokowego pałacu. W Gorzowie Wlkp. koncerty będą odbywały się w filharmonii, w Świebodzinie w Kościele pw. św. Michała Archanioła, a w Międzyrzeczu w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela.

Tegoroczny program obejmuje 25 koncertów. Wystąpią m.in. zespoły Les Trouveurs, La Nébuleuse i La Morra, a także muzycy z Francji, Hiszpanii, Chorwacji, Norwegii i Polski.

Festiwal zakończy się 23 sierpnia dwoma koncertami w Świebodzinie. Koncerty będą rejestrowane, a następnie prezentowane m.in. w radio oraz internecie.

Festiwal Muzyka w Raju organizuje Fundacja Muzyki Dawnej CANOR. Należy on do najstarszych festiwali muzyki dawnej w Polsce.

Głównym partnerem wydarzenia jest samorząd woj. lubuskiego, który przeznaczył 200 tys. zł na tegoroczną edycję festiwalu i towarzyszący jej cykl pn. Przedsionek Raju.

Więcej informacji znajdziecie na stronie >>https://muzykawraju.pl/<< oraz facebookowym profilu koncertów >>Muzyka w Raju<<.