Trwa modernizacja ulicy Waryńskiego. Obecnie kończą się prace na wschodniej nitce drogi, gdzie robotnicy wylewają już warstwę bitumiczną. W przyszłym tygodniu ma nastąpić przełożenie ruchu na przeciwległy pas jezdni, po naprawieniu studzienek kanalizacyjnych.
Jak mówi Justyna Matyja, pełnomocnik prezydenta miasta ds. kontaktów z mediami, remont nawierzchni ma się zakończyć do końca listopada bieżącego roku:
Dodajmy, że remont ulicy Waryńskiego kosztował ponad 8 milionów złotych.
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