Trwa modernizacja ulicy Waryńskiego. Obecnie kończą się prace na wschodniej nitce drogi, gdzie robotnicy wylewają już warstwę bitumiczną. W przyszłym tygodniu ma nastąpić przełożenie ruchu na przeciwległy pas jezdni, po naprawieniu studzienek kanalizacyjnych.

Jak mówi Justyna Matyja, pełnomocnik prezydenta miasta ds. kontaktów z mediami, remont nawierzchni ma się zakończyć do końca listopada bieżącego roku:

Dodajmy, że remont ulicy Waryńskiego kosztował ponad 8 milionów złotych.