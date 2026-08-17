Z powodu nowej fazy aktywności wulkanu Etna ograniczona została praca lotniska w Katanii na Sycylii – poinformowała w poniedziałek (17 sierpnia) spółka zarządzająca tym portem lotniczym. Do wtorku do południa liczbę przylotów zmniejszono do 10 na godzinę. Żadne ograniczenia nie dotyczą odlotów.

Od niedzieli (16 sierpnia) trwa nowa faza erupcyjna Etny, która rozpoczęła się dzień po ponownym całkowitym otwarciu lotniska w Katanii, największego na wyspie.

Do godz. 12 we wtorek ograniczono do 10 na godzinę liczbę przylotów w związku z emisją pyłu wulkanicznego do atmosfery – wyjaśniono w wydanym komunikacie. Zaapelowano do turystów, by zanim ruszą na lotnisko skontaktowali się z liniami lotniczymi.

Lotnisko w Katanii znów ma problem

Port Katania-Fontanarossa był zamknięty w szczycie sezonu letniego przez osiem dni z rzędu, do 15 sierpnia z powodu wyjątkowo długiej aktywności Etny. Odwołanych zostało kilkaset lotów, a wiele przekierowano do innych sycylijskich miast.

Był to, jak przyznała dyrekcja lotniska, największy taki kryzys od 20 lat. Trudności wynikające z odwołanych, opóźnionych i przekierowanych lotów dotknęły około 100 tys. pasażerów – podały włoskie media.