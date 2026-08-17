Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym deszczem z burzami oraz II stopnia przed burzami dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju.

Alerty IMGW I stopnia przed silnym deszczem z burzami zostały wydane dla województwa łódzkiego i świętokrzyskiego oraz częściowo dla woj. mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Obowiązują do godz. 20 we wtorek.

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?? Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW-PIB Obowiązują ostrzeżenia przed burzami, silnym deszczem z burzami oraz upałem. ?? Ostrzeżenia 2. stopnia obejmują część południowej Polski. Prognozowane są tam najsilniejsze zjawiska burzowe. ?? Ostrzeżenia 1. stopnia obowiązują na… pic.twitter.com/Z8L1LwTFGZ — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 17, 2026

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami dotyczą województwa opolskiego i śląskiego oraz częściowo woj. małopolskiego. Alerty zaczną obowiązywać od godz. 12 w poniedziałek i potrwają do północy.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad

– poinformował Instytut.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia, a alert II stopnia – wystąpienie tych zjawisk.