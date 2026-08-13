Bezpłatne zabezpieczenie medyczne na kilkudziesięciu imprezach w roku – to bilans aktywności Sztabu Ratownictwa w Zielonej Górze. Teraz medycy potrzebują pomocy mieszkańców, bo naprawy wymaga karetka, którą ratownicy wyjeżdżają na akcje. Łącznie muszą zebrać około 30 tys. złotych.

Jak mówi Krzysztof Niciński, szef Sztabu Ratownictwa Zielona Góra, działalność medyków jest charytatywna i nieodpłatna:

– Aby dalej móc zabezpieczać imprezy, remont karetki jest niezbędny – dodaje Krzysztof Niciński:

Link do zbiórki na nową karetkę: https://zrzutka.pl/fcztay?fbclid=IwY2xjawTL9VhleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETAwWjI3UVZTb0JUbDJtSHZLc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHko1zdTO_L_C2sovQETcXd8XRfQ5zPvd8H56RF33DWZtT2x4BS4L8coTRaWC_aem_R5J791ppA12X1JqqRET8Sw