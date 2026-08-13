Filharmonia Zielonogórska będzie miała nową dyrektorkę. To Karolina Nowotczyńska – skrzypaczka i koncertmistrzyni, która od 2019 roku kieruje Orkiestrą Kameralną w Elblągu.

Jej kandydaturę wskazała komisja konkursowa, wysoko oceniając zarówno jej doświadczenie w zarządzaniu instytucją kultury, jak i przedstawioną koncepcję dalszego funkcjonowania filharmonii.

Nazwisko nowej dyrektorki na antenie Radia Zielona Góra potwierdziła Anna Chinalska, członkini Zarządu Województwa Lubuskiego, która była dziś gościem „Rozmowy o 9.00”:

Nowa dyrektorka ma objąć stanowisko 1 września, jeśli zakończą się trwające jeszcze uzgodnienia organizacyjne i finansowe. Jej kadencja ma potrwać pięć sezonów artystycznych – do 31 sierpnia 2031 roku.