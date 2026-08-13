Po raz kolejny, w arboretum Marka Pogorzelca w podgorzowskich Chwalęcicach, przyroda zaskoczyła.
Przepięknie kwitnąca i bardzo rzadko spotykana w polskich kolekcjach dendrologicznych Chamaebatiaria millefolium pochodząca z Ameryki Północnej po raz pierwszy przyciągnęła pszczoły miodne. Mówi Marek Pogorzelec:
Chamaebatiaria millefolium to krzew z rodziny różowatych pochodzący z zachodniej części Ameryki Północnej.
Zdjęcia krzewu znaleźć można na stronie internetowej Marka Pogorzelca.
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