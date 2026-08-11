Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał we wtorek (11 sierpnia), że około 200 polskich turystów ma trudności z opuszczeniem Sycylii. W związku z aktywnością wulkaniczną Etny występują utrudnienia w ruchu lotniczym na wyspie, w tym odwołania i zmiany połączeń z lotniska w Katanii.

Rzecznik MSZ pytany w TVP Info, gdzie pomocy powinni szukać polscy turyści, którzy utknęli na lotnisku w Katanii, podkreślił, że w pierwszej kolejności powinni się oni kontaktować ze swoim przewoźnikiem.

To przewoźnik ma prawny obowiązek zadbać o swoich klientów, o swoich pasażerów. Nasz konsul jest oczywiście w kontakcie z naszymi obywatelami, (…) w miarę możliwości próbujemy wspierać naszych obywateli w tym kontakcie (z przewoźnikiem). Mówimy w tej chwili o około 200 osobach. To się oczywiście zmienia, te loty są przekierowywane na inne lotniska, ludzie opuszczają Sycylię również w inny sposób

– powiedział Wewiór.

Ponownie zaapelował do wszystkich polskich turystów o rejestrowanie się w systemie Odyseusz. Wewiór podkreślił, że pozwoli to na szybszy kontakt z polskim konsulem w razie jakiejś sytuacji kryzysowej, a z drugiej strony pozwoli służbie konsularnej na szybsze przekazywanie ostrzeżeń.

We wtorek polskie MSZ właśnie w systemie Odyseusz oraz za pośrednictwem wpisów na platformie X polskiej placówki we Włoszech podkreśliło, że osobom podróżującym z Sycylii zalecane jest m.in. bieżące sprawdzanie statusu lotu bezpośrednio na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej przewoźnika.

W związku z aktywnością wulkaniczną Etny występują utrudnienia w ruchu lotniczym na Sycylii, w tym odwołania i zmiany połączeń z lotniska w Katanii. Zakłócenia mogą również wpływać na funkcjonowanie innych portów lotniczych w regionie

– podkreślono.

Osobom podróżującym z Sycylii zalecamy bieżące sprawdzanie statusu lotu bezpośrednio na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej przewoźnika przed udaniem się na lotnisko oraz kontakt z linią lotniczą w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących podróży

– czytamy na Odyseuszu i we wpisie ambasady.

W przypadku odwołania połączenia – zaznaczono – warto rozważyć skorzystanie z alternatywnych lotnisk, m.in. w Palermo, Reggio di Calabria, Trapani, Comiso, Lamezia Terme lub na Malcie.

Przedłuża się paraliż lotniska w Katanii z powodu aktywności Etny

Do środy (12 sierpnia) do godz. 11 zawieszone są wszystkie odloty i przyloty na lotnisku w Katanii na Sycylii z powodu przedłużającej się aktywności wulkanu Etna – poinformowała we wtorek spółka zarządzająca tym dużym portem lotniczym na wyspie. Oznacza to dalsze utrudnienia dla tysięcy turystów.

Wcześniej informowano o tym, że samoloty nie będą lądować do godz. 19 we wtorek (11 sierpnia), a odlot maszyn jest ograniczony tylko do jednego pasa.

W kolejnym komunikacie ogłoszono decyzję o zawieszeniu wszystkich lotów do środy przed południem.

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??Utrudnienia w ruchu lotniczym??na Sycylii w związku z aktywnością wulkaniczną Etny?? Odwołania i zmiany połączeń z lotniska w Katanii ?Zakłócenia mogą również wpływać na funkcjonowanie innych portów lotniczych w regionie.

Więcej informacji: https://t.co/ilv7qGqvTE@PLinItalia pic.twitter.com/M9n5uGsYwR — ODYSEUSZ (@ODYSEUSZ_MSZ) August 11, 2026

Z powodu aktywności Etny i obecności chmury z pyłem wulkanicznym paraliż lotniska Catania-Fontanarossa imienia Vincenzo Belliniego przedłuża się i – jak podkreślają lokalne media – trudno przewidzieć, kiedy jego praca zostanie w pełni wznowiona.

Przewodniczący władz regionu Sycylia Renato Schifani oświadczył, że sytuacja potwierdza konieczność wzmocnienia innych lotnisk na wyspie, zwłaszcza tego w Comiso.

Gubernator dodał, że od początku obecnego kryzysu władze lokalne zorganizowały ponad 100 połączeń autobusowych, by przewieźć pasażerów na inne lotniska. Podobne połączenia z portami w Palermo i Trapani uruchomiły linie lotnicze.