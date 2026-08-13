Po raz 5 w żarskiej gminie odbędzie się Festiwal Piosenki Biesiadnej i Ludowej. Wydarzenie zaplanowano na 15 sierpnia przy remizie OSP w Bieniowie. Patronat honorowy nad imprezą objął wójt Leszek Mrożek.
Inicjatorem cyklicznego spotkania z muzyką i tradycją jest lokalne koło gospodyń wiejskich. – Na scenie zaprezentuje się kilka zespołów śpiewaczych z regionu. Będzie także regionalna kuchnia. Takie wydarzenia sprzyjają integracji lokalnej społeczności – mówi włodarz gminy:
Początek spotkania godzina 15.30.
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