Po raz 5 w żarskiej gminie odbędzie się Festiwal Piosenki Biesiadnej i Ludowej. Wydarzenie zaplanowano na 15 sierpnia przy remizie OSP w Bieniowie. Patronat honorowy nad imprezą objął wójt Leszek Mrożek.

Inicjatorem cyklicznego spotkania z muzyką i tradycją jest lokalne koło gospodyń wiejskich. – Na scenie zaprezentuje się kilka zespołów śpiewaczych z regionu. Będzie także regionalna kuchnia. Takie wydarzenia sprzyjają integracji lokalnej społeczności – mówi włodarz gminy:

Początek spotkania godzina 15.30.