W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach podpisano porozumienie o włączeniu jednostki OSP Bieniów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na kolejne 5 lat. Po ponownej weryfikacji wyposażenia i spełnieniu określonych wymogów bieniowscy ochotnicy znów są w zintegrowanej strukturze bezpieczeństwa w Polsce.

Standardy ratownicze i wymagania dotyczące liczby wyszkolonych strażaków stale rosną. – To dobra wiadomość dla mieszkańców całej gminy. Nasi druhowie są zawsze tam, gdzie jest potrzeba niesienia pomocy. Podpisaliśmy ważne, trójstronne porozumienie – mówi wójt Leszek Mrożek:

Dodajmy, że OSP Bieniów liczy około 30 aktywnych i wyszkolonych strażaków.