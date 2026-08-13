Żagańscy strażacy w czas wakacji prowadzą cykliczne zajęcia prewencyjne z dziećmi i młodzieżą. Przy kompleksie sportowym Arena zorganizowano praktyczne ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Druhowie rozmawiają także z kąpiącymi się w basenach i dzikich zbiornikach wodnych na temat bezpieczeństwa. – Przypominamy podstawowe zasady zachowania się nad wodą. Pokazujemy również jak prawidłowo prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową – mówi aspirant Tomasz Roszkowski zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej:

Biorący udział w spotkaniach ze strażakami podkreślają, że tego typu odświeżanie wiedzy jest istotne:

Mundurowi przypominają także o ważnych informacjach, jakie należy przekazywać operatorowi dzwoniąc na numer alarmowy 112.