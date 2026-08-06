Zakład Gospodarki Komunalnej obsługujący miejscowości gminy Żagań ma dwa nowe auta. Pojazdy zakupiono z pieniędzy z kasy spółki i służyć będą do przewozu sprzętu niezbędnego do wykonywania prac.

To kolejny zakup, który wzbogaci flotę dzietrzychowickiej firmy. – Zarząd systematycznie odnawia swoją bazę sprzętową, aby podnosić standard utrzymania infrastruktury komunalnej naszej gminy. To ważne inwestycje, bo przekładają się na jakość i sprawność wykonywanych prac – mówi wójt Leszek Ochrymczuk:

Dodajmy, że w ostatnim czasie zakupiono również maszynę do naprawy spękań nawierzchni asfaltowych i dodatkową kosiarkę bijakową do utrzymania terenów zielonych.