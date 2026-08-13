Sąd zgodził się na areszt dla 20-latka podejrzanego o ugodzenie nożem rówieśnika podczas minionego weekendu w Sulechowie. Pokrzywdzony trafił do szpitala, gdzie był operowany – poinformowała w czwartek podinsp. Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Podejrzany usłyszał zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia i spowodowania uszczerbku na zdrowiu, za co grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i wydał postanowienie o aresztowaniu młodego człowieka na trzy miesiące.

Do zajścia doszło w sobotę 8 sierpnia w skateparku w Parku Sulecha w Sulechowie. Ze zgłoszenia wynikało, że 20-latek został tam ugodzony nożem w brzuch.

Z ustaleń policjantów wynika, że miał tego dokonać inny 20-latek, który był agresywny w stosunku do osób przebywających w parku. W pewnej chwili miał wyciągnąć nóż i zadać nim cios jednej z tych osób, a potem wraz ze znajomą uciec, wyrzucając po drodze nóż w zarośla.

Świadkowie wydarzenia wezwali na miejsce pogotowie i policję. Pokrzywdzony został zabrany do szpitala, gdzie przeszedł operację. Obecnie przebywa w domu.

Podejrzany został zatrzymany w swoim domu krótko po zdarzeniu. To 20-letni mieszkaniec Sulechowa, znany pokrzywdzonemu. Policjanci odnaleźli jego nóż. Młody człowiek był notowany za podobne przestępstwa, m.in. skazany za udział w bójce

– powiedziała podinsp. Stanisławska.