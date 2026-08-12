W poniedziałek siatkarze drugoligowej drużyny Olimpii Sulęcin rozpoczęli przygotowania do zbliżającego się sezonu.
Przez najbliższe dwa tygodnie zawodnicy nie będą mieli zbyt wiele wolnego czasu, mówi trener Damian Sławiak.
W poniedziałek siatkarze drugoligowej drużyny Olimpii Sulęcin rozpoczęli przygotowania do zbliżającego się sezonu.
Przez najbliższe dwa tygodnie zawodnicy nie będą mieli zbyt wiele wolnego czasu, mówi trener Damian Sławiak.
Od porażki 1:2 z Lechem Poznań rozpoczęli rozgrywki Centralnej Ligi Juniorów U-17 piłkarze gorzowskiego Stilonu. Grający na własnym boisku gorzowianie...
Seniorka z Gorzowa nie dała się nabrać oszustom. Jak informuje policja, 67-latka odebrała telefon od osoby podającej się za radcę...
Dziś w audycji „Książki, Ludzie, Historie” na 103 i 106 FM zabierzemy Was na spotkanie autorskie z Waldemarem Kępką, połączone...
Żagański powiat poszukuje wystawców i rękodzielników chcących wystawić stoiska z produktami podczas tegorocznych dożynek w Szprotawie. Zgłoszenia można dosyłać do...
Wartownia rozkręca weekendowe życie w centrum Gorzowa - tak uważają współorganizatorzy wydarzenia Paulina Giecewicz i Paweł Kopala, goście Rozmowy z...
Miejska Biblioteka Publiczna imienia Papuszy w Żaganiu po raz kolejny organizuje Drużynowy Bieg na Wieżę z Książką. Ruszyły zapisy. Dystans...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra