W Gozdnicy rusza 3. Studencki Plener Ceramiczny. Młodzi artyści będą pracować z gliną w zakładzie przy ulicy Witosa. W wydarzeniu udział wezmą słuchacze Rzeźbiarsko-Ceramicznego Koła Naukowego „Ringo” z Akademii Sztuki w Szczecinie.

Spotkania potrwają do niedzieli. – Obejmują zarówno sam plener, jak i warsztaty. Zachęcamy mieszkańców do przyjścia do zakładu i obserwowania tego, jak powstają ceramiczne formy sztuki – mówi Paulina Sobieszkoda z placówki kultury:

Zwieńczeniem tegorocznych plenerów będzie jesienna wystawa wykonanych prac w galerii w Szczecinie.