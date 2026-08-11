Policjanci zatrzymali, a sąd aresztował dwóch mężczyzn podejrzanych o oszukanie dwóch starszych osób w Sulechowie i w Żarach. Mieli oni wyłudzić od seniorów łącznie 122 tys. zł – poinformowała we wtorek (11 sierpnia) podinsp. Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Podejrzani zostali namierzeni i zatrzymani na terenie woj. dolnośląskiego, w okolicach Zgorzelca. Kryminalni odzyskali także wszystkie skradzione pieniądze, które znajdowały się w plecaku jednego z nich.

26- i 29-latek usłyszeli zarzuty oszustwa i posiadania środków odurzających, które mieli przy sobie w chwili zatrzymania. Grozi im od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora sąd postanowił, że najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie

– powiedział podinsp. Stanisławska.

Jedną z poszkodowanych w tej sprawie jest 67-latka z Sulechowa, która przed tygodniem podczas rozmowy telefonicznej uwierzyła oszustowi podającemu się za prokuratora, że jej oszczędności są zagrożone, bo ktoś planuje włamać się do jej mieszkania. Przestraszona kobieta wykonała wszystkie polecenia oszusta i przekazała kurierowi 22 tys. zł.

Do podobnego oszustwa doszło następnego dnia w Żarach. Do 79-latka zatelefonowała osoba podająca się za policjanta i poinformowała, że musi przekazać jej wszystkie pieniądze, jakie posiada, jeśli nie chce ich stracić. Senior przygotował swoje oszczędności – w sumie 100 tys. zł i przekazał je nieznanemu mężczyźnie podającemu się za kuriera.

Jak się później okazało, obie te sprawy były ze sobą powiązane, bo oszustami wykorzystującymi nieświadomość starszych osób byli ci sami dwaj mężczyźni. Praca operacyjna kryminalnych z Sulechowa i współpraca z policjantami ze Zgorzelca skutkowała zatrzymaniem podejrzanych

– dodała policjantka.

Na kanwie tej sprawy policjanci kolejny raz apelują o ostrożność w kontaktach telefonicznych, zwłaszcza jeśli ktoś chce od nas pieniędzy. Przypominają, że ofiarą manipulacji oszustów działających metodą na wnuczka, prokuratora czy policjanta może paść każdy, niezależnie od wieku.

Prokuratorzy i policjanci nigdy nie żądają wpłaty pieniędzy i nie angażują osób postronnych do rzekomych tajnych akcji. Ostrożność i zasada ograniczonego zaufania to podstawa postępowania w kontaktach z nieznanymi osobami

– zaznaczyła podinsp. Stanisławska.