Gmina Żagań wybudowała drugi odcinek ścieżki rowerowej łączącej dwie części Starego Żagania. Inwestycja jest dopełnieniem pierwszego etapu i pozwala na bezpieczny przejazd rowerem do Żaganówka. Inwestycja w całości sfinansowana została z budżetu gminy.

To kolejna ścieżka dla rowerzystów na terenach gminnych miejscowości. – Bardzo nas cieszy następne oddane zadanie. Koszt całości prac opiewał na sto dziesięć tysięcy złotych. Teraz mieszkańcy obu części sołectwa mogą przemieszczać się bezpiecznie – mówi wójt Leszek Ochrymczuk:

Łączna długość ścieżki to ponad kilometr nawierzchni przeznaczonej dla rowerzystów.