W meczu kontrolnym piłkarze ręczni Aurum Gorzów pokonali na wyjeździe występujący o klasę niżej Zew Świebodzin 43:28.

Dla Gorzowian był to drugi przedsezonowy sparing, natomiast Świebodzinianie po raz pierwszy sprawdzili się na tle rywala.

Niemal od początku spotkanie przebiegało pod dyktando ekipy z Ligi Centralnej. Do przerwy goście prowadzili 22:16, a po zmianie stron jeszcze wyraźniej odjechali.

Michał Nieradko – trener Aurum:

Mateusz Stupiński – kapitan Aurum:

Kamil Nogajewski – szkoleniowiec Zewu:

Alan Młynkowiak – jeden z nowych zawodników Zewu: