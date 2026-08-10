W Wierzbięcinie w powiecie żarskim wybudowany zostanie nowy most. Samorząd otrzymał na realizację robót 2,5 miliona złotych dofinansowania. Szacowany koszt zadania to ponad 4 miliony złotych.

Obecna przeprawa nie spełnia już wymogów technicznych. – Wybudowany zostanie także odcinek dwustu metrów drogi wraz ze zjazdami. Będzie on również poszerzony. Planowane jest także nowy system nawodnieniowy. W tej chwili aktualizowana jest dokumentacja – mówi wicestarosta żarski Wojciech Kasprów:

Przetarg na realizację robót ma ruszyć we wrześniu.