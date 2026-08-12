Od porażki 1:2 z Lechem Poznań rozpoczęli rozgrywki Centralnej Ligi Juniorów U-17 piłkarze gorzowskiego Stilonu.

Grający na własnym boisku gorzowianie już w pierwszej minucie zdobyli bramkę, ale w drugiej połowie zespół ze stolicy Wielkopolski dwukrotnie umieścił piłkę w bramce Stilonu i wygrał ostatecznie 2:1.