W Rudawicy w gminie Żagań zakończono 1 etap budowy terenu rekreacyjnego dla mieszkańców. W ramach zadania wybudowano między innymi wiatę i utwardzono teren. Koszt inwestycji to blisko 250 tysięcy złotych.

Inwestycja została sfinansowana z pieniędzy z gminnej kasy. – Do tych prac dołożyło się także sołectwo. Cały teren prezentuje się funkcjonalnie. W kolejnym etapie wybudujemy tu również plac zabaw dla najmłodszych. Będą także nasadzenia drzew i krzewów – mówi wójt gminy Leszek Ochrymczuk:

W przyszłym roku planowany jest drugi etap rozbudowy strefy wypoczynku mieszkańców.