Piłkarze Cariny Gubin jutro (14.08) o godzinie 17 w trzeciej rundzie spotkań III ligi podejmą Karkonosze Jelenia Góra.
Rywal Cariny zajmuje szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 4 punktów, a zespół z Gubina ma punkt mniej. O atutach Karkonoszy mówi Maciej Kulikowski – szkoleniowiec Cariny Gubin:
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