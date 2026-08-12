Budnex Stal Gorzów wygrała na swoim torze III rundę półfinałów Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Drugie miejsce zajął Krono-Plast Włókniarz Częstochowa, a trzecie Abramczyk Polonia Bydgoszcz.

Najlepiej w gorzowskiej ekipie zaprezentował się najbardziej doświadczony w zespole Oskar Paluch, który zdobył 11 punktów. Młodsi zawodnicy gorzowskiej ekipy też pojechali solidnie. Dzięki temu zwycięstwu Gorzowianie zapewnili sobie awans do finału DMPJ

I. Budnex Stal Gorzów – 39 pkt.

1. Oskar Paluch – 11 (-,3,3,3,2)

2. Kacper Sobkowiak – 7 (2,-,1,1,3)

3. Igor Kordun – 8 (3,2,-,2,1)

4. Oskar Chatłas – 8 (3,3,0,-,2)

17. Hubert Jabłoński – 5 (1,1,2,1)

II. Krono-Plast Włókniarz Częstochowa – 34 pkt.

5. Szymon Ludwiczak – 8 (1,0,2,2,3)

6. Franciszek Karczewski – 8 (1,1,-,3,3)

7. Alan Ciurzyński – 5 (0,2,3,0,-)

8. Kacper Halkiewicz – 10 (3,2,2,3,d)

18. Jakub Plutowski – 3 (1,2)

III. Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 32 pkt.

13. Maksymilian Pawełczak – 9 (2,3,1,1,2)

14. Maksymilian Kostera – 4 (2,1,0,w,1)

15. Kacper Andrzejewski – 12 (1,3,2,3,3)

16. Emil Maroszek – 7 (3,2,0,1,1)

IV. Orlen Cellfast Wilki Krosno – 15 pkt.

9. Kacper Dudek – 1 (u,u,1,0,0)

10. Oskar Kręglicki – 9 (2,1,3,2,1)

11. Radosław Kowalski – 5 (0,u,3,2,0)

12. Arkadiusz Wąchała – 0 (u,0,0,0,0)