Jarosław Skrzyczyński jeździec z Krzepielowa sprawdził formę przed mistrzostwami świata w niemieckim Aachen.

W słowackim Samorin wszystkie konie były bezbłędne. W CSI3* Jarosław Skrzyczyński startujący na Solaris Blue zajął pierwsze miejsce w konkursie 140 cm i szóste miejsce w finale Silver Tour 145 cm. Drugi z koni Komboy był drugi w konkursie 140 cm i piąty w konkursie 150 cm:

Warto dodać, że w reprezentacji Polski na tegorocznych mistrzostwach świata w Niemczech w skokach przez przeszkody wystąpi Hubert Polowczyk z klubu Cortina Kaczenice.