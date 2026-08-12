Siatkarki Promienia Żary po debiucie w lubuskiej III lidze w sezonie 2025/26, do kolejnych rozgrywek przystąpią w zmienionym składzie i z ambicjami zajęcia miejsca w czołowej czwórce.
O przygotowaniach i składzie zespołu mówi trener Bartosz Piekarnik:
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