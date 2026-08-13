Gościem Krzysztofa Baługa jest Edyta Gajda, Burmistrz Żar
Gościem Krzysztofa Baługa jest Edyta Gajda, Burmistrz Żar
Po raz 5 w żarskiej gminie odbędzie się Festiwal Piosenki Biesiadnej i Ludowej. Wydarzenie zaplanowano na 15 sierpnia przy remizie...
Sąd zgodził się na areszt dla 20-latka podejrzanego o ugodzenie nożem rówieśnika podczas minionego weekendu w Sulechowie. Pokrzywdzony trafił do...
"Śpiewał duszą i sercem" reportaż Marzeny Wróbel-Szały w czwartek 13.08.2026 po godz. 18 na antenie Radia Zachód W ostatni weekend...
U brzegów Melilli, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, zamontowana została pływająca bariera, której celem jest utrudnianie migrantom wdarcia się do...
Bezpłatne zabezpieczenie medyczne na kilkudziesięciu imprezach w roku - to bilans aktywności Sztabu Ratownictwa w Zielonej Górze. Teraz medycy potrzebują...
Trwa modernizacja ulicy Waryńskiego. Obecnie kończą się prace na wschodniej nitce drogi, gdzie robotnicy wylewają już warstwę bitumiczną. W przyszłym...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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