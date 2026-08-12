Korona Kożuchów pokonała Zorzę Ochla 4-1 w I rundzie Pucharu Polskim na szczeblu lubuskim. Do przerwy IV-ligowiec prowadził 2-1.

W I połowie Korona była wyraźnie lepsza i w 23 minucie Włodarczyk po składnej akcji całego zespołu strzelił na 1-0 dla gości. Zorza od razu ruszyła do odrabiania strat i w 29 minucie po zagraniu ręką jednego z Kożuchowian dostała rzut karny – Olejniczak wyrównał. Ale minutę później obrońcy Zorzy zupełnie się pogubili i Zawojek dał Koronie prowadzenie 2-1.

Po przerwie w Koronie doszło od razu do 3 zmian, goście cofnęli się, a zespół z Ochli ruszył do ataku. I przeważał, ale był potwornie nieskuteczny.

Za to Korona była wyrachowana, poczekała aż Zorza się wyszaleje, a potem Matysiak, który wszedł po przerwie, trafił w 70 i 79 minucie i goście awansowali dalej.

Pomeczowe wypowiedzi:

Korona Kożuchów:

Zorza Ochla: