Gorzowska policja regularnie kontroluje miejskie skwery. Ponad 100 mandatów w 6 tygodni.

Gorzowscy policjanci regularnie kontrolują gorzowski Kwadrat czy skwer przy dawnym Empiku, gdzie często dochodzi do interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu. Mówi Agnieszka Wiśniewska z biura prasowego gorzowskiej policji:

Tylko we wtorek na Kwadracie wystawiono kilkanaście mandatów, a to nie koniec policyjnych działań:

O osobach zakłócających porządek można informować służby pod numerem telefonu 112.