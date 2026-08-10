W miniony weekend w Żaganiu blisko 100 uczestników programu „Wakacje z wojskiem” złożyło uroczystą przysięgę na sztandar 34 Brygady Kawalerii Pancernej. Żołnierze zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej po około miesiącu szkolenia zakończyli szkolenie podstawowe.

Za nimi 4 tygodnie intensywnych ćwiczeń w polu, strzelań czy wykonywania zadań taktycznych. Podsumowaniem tego okresu były końcowe egzaminy i sobotnia przysięga. Przy skwerze Czołgisty głównych bohaterów obserwowali przybyli z całej Polski krewni i znajomi. – To bardzo wzruszający moment. Szczególnie jak się patrzy na syna czy córkę. Dla tych młodych ludzi bycie żołnierzem to powód do dumy, ale i przyszłe zobowiązanie – mówią uczestnicy uroczystości: