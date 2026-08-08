Wakacyjne propozycje kulturalne i sportowe dla dzieci i młodzieży trwają już drugi miesiąc. Do aktywności zaprasza także kompleks sportowy Arena Żagań. Już dziś między innymi nurkowanie w krytej pływalni z żagańskim klubem nurkowym.

Przez cały czas czynna jest letnia strefa wypoczynku z basenami przy Arenie. – Już dziś można będzie się poczuć jak prawdziwy płetwonurek i spróbować swoich sił pod wodą z całym sprzętem. Przez kilka dni dostępny będzie także wodny tor przeszkód dla najmłodszych, a nieco starszych zapraszamy na kolejną noc oceanów do pływalni – mówi prezes spółki Łukasz Kudła:

Dzisiejsze zajęcia z nurkowania rozpoczną się o godzinie 11.00.