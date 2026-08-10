Lubski magistrat kupił 2 nowe busy. Pojazdy będą służyć mieszkańcom uczestniczącym w projektach realizowanych na terenie gminy. Samorząd otrzymał na ich zakup dofinansowanie. Wkład własny gminy to 45 tysięcy złotych.

Celem zadania jest zwiększenie dostępności do usług oraz poprawia jakości życia mieszkańców. – Oba pojazdy spełniają wysokie standardy bezpieczeństwa, ale i komfortu przemieszczania się osób korzystających z darmowego transportu – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

Łączny koszt zakupu busów to kwota około 390 tysięcy złotych.