Za nami jeździecka rywalizacja w WOSiRze w Drzonkowie. Dziś oraz wczoraj odbywał się tam w ramach regionalnych zawodów 2. etap Letniego Grand Prix Drzonkowa. Zawodnicy oraz wierzchowce mierzyli się w wielu kategoriach.

Poniżej przedstawiamy wyniki najciekawszych konkursów:

Sobota 8.08

Konkurs LL-80 (przeszkody 80 cm) z trafieniem w normę czasu – jedna z kategorii Grand Prix:

I miejsce: Piotr Skiba (LUKS Nysa Gubin) i Elegant

II miejsce: Małgorzata Nowakowska i Argento BS

III miejsce: Marcelina Wołoszyn i Argento BS

Konkurs L (przeszkody 100 cm) – jedna z kategorii Grand Prix:

I miejsce: Natalia Śmich (Rancho Drzecin) i Rosanna

II miejsce: Hanna Wacka (ZKS) i Gigolo

III miejsce: Magdalena Bereś (Stowarzyszenie KJ Stajnia Czarna Perła) i La Belle

Konkurs C (przeszkody 130 cm):

I miejsce: Mściwoj Kiecoń (Klub Jeździecki Agro-Handel Śrem) i Billy Stuck on You

II miejsce: Ewelina Kowalczyk i Abby De Goedereede Z

III miejsce: Fritzi Drabsch (RFV Lieberose, Niemcy) i Zaccarreli

Niedziela 9.08

Konkurs LL-85 (przeszkody 85 cm), specjalny konkurs Letniego Grand Prix Drzonkowa – jedna z kategorii Grand Prix:

I miejsce: Hanna Jankowiak i Maximus NF

II miejsce: Emilia Hosa (ZKS) i Otessa II

III miejsce: Charlaine Buth (Reit und Fahrverein Alt Zeschdorf e.V., Niemcy) i Larron’s Son

Konkurs L1 (przeszkody 105 cm), specjalny konkurs Letniego Grand Prix Drzonkowa – jedna z kategorii Grand Prix:

I miejsce: Pola Jaranowska (ZKS) i Kadence MC

II miejsce: Agata Derda (Klub Jeździecki Michałówka) i Check Me Out

III miejsce: Julia Gwara (KS Centaurus) i Evita

Konkurs specjalny P1 (przeszkody 115 cm), specjalny konkurs Letniego Grand Prix Drzonkowa – jedna z kategorii Grand Prix:

I miejsce: Zofia Laskowska (ZKS) i Candy-Cendy BM

II miejsce: Łukasz Cieślak (Klub Sportowo-Jeździecki Opal) i C Nefretete Z

III miejsce: Wiktor Świderski (Rancho Drzecin) i Zackenmahne

Konkurs P1 (przeszkody 115 cm):

I miejsce: Krzysztof Tarasek (Klub Jeździecki Biały Las Stajnia Przybylscy) i Cash

II miejsce: Zofia Laskowska (ZKS) i Diamond S Z

III miejsce: Nawojka Kiecoń (LUKS Nysa Gubin) i Devotion

Konkurs C1 (przeszkody 135 cm):

I miejsce: Mściwoj Kiecoń (Klub Jeździecki Agro-Handel Śrem) i Billy Stuck on You

II miejsce: Michelle Holze (Reitsportzentrum Waldesruh, Niemcy) i Don Laurencio

III miejsce: Fritzi Drabsch (RFV Lieberose) i Zaccarelli

Zawody podsumowała dyrektor zawodów, Beata Pakulska: