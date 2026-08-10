W weekend lubuska policja zatrzymała dwudziestu czterech nietrzeźwych kierowców, jednego po narkotykach, jedenastu bez uprawnień oraz dwóch z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów. To skutek trzydniowej akcji przeprowadzonej w całym województwie.

Kontrole prowadzono od piątku do niedzieli. – W warunkach drogowych, gdzie często o wypadku decydują ułamki sekund, jakikolwiek spadek sprawności psychofizycznej może prowadzić do tragicznych zdarzeń – mówi aspirant Bartosz Kulej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie. Dlatego lubuscy policjanci zapowiadają więcej takich akcji. Apelują także o zachowanie pełnej trzeźwości oraz przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Przypominają tez, że jeśli mamy wątpliwości, to stan trzeźwości można sprawdzić w każdej jednostki policji.