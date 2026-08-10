Dobra wiadomość dla mieszkańców posesji przy ulicy Dygasińskiego w Żarach. Magistrat podpisał umowę na budowę od podstaw drogi dojazdowej do domów i nowo powstałych bloków. Koszt zadania to nieco ponad milion złotych.

Dotychczas gruntowy odcinek będzie miał nową nawierzchnię. – Oprócz samej drogi wybudowane zostaną także zatoczki postojowe. Zabezpieczone będą również rosnące tam dęby, ale i powstaną nowe nasadzenia. To kolejne zadanie, które wykonuje wybrana w przetargu firma w mieście w ostatnim czasie – mówi burmistrz Edyta Gajda:

Prace przy ulicy Dygasińskiego potrwają do końca roku.