Na trasie między Goleniowem a Szczecinem utworzyły się zatory o długości ok. 8, a dalej na autostradzie prowadzącej do przejścia granicznego w Kołbaskowie i zjazdu w kierunku Gorzowa Wlkp. (droga S3) korek ma 5 km – poinformowała GDDKiA w niedzielę (9 sierpnia) przed godz. 14.

Wracający z nadmorskich miejscowości utkną na kilku odcinkach drogi ekspresowej S3 i autostradzie A6 pod Szczecinem.

Między węzłami Goleniów Południe i Szczecin Kijewo z powodu dużego natężenia ruchu utrzymują się liczne zatory o łącznej długości ok. 8 km

– przekazał w komunikacie dyżurny szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dyżurny punktu informacji drogowej zaznaczył, że za węzłem Kijewo, na A6 w kierunku polsko-niemieckiego przejścia granicznego w Kołbaskowie, również obserwowane jest duże spowolnienie ruchu. Korek ma ok. 5 km i ciągnie się do węzła Szczecin Klucz, gdzie jest zjazd na S3 w stronę Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry i Wrocławia.

Jak zawsze w niedzielę, największy ruch jest z północy na południe, ponieważ dziesiątki tysięcy zmotoryzowanych turystów wracają znad morza, ale na A6/S3 pod Szczecinem w korkach stoją również zmierzający nad Bałtyk. GDDKiA podała przed godz. 14, że zator w kierunku Świnoujścia ma też ok. 8 km.