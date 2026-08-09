Po miesięcznej letniej przerwie Gezet Stal Gorzów powraca do ligowej rywalizacji. Przed ekipą Piotra Palucha pojedynek z najsłabszą drużyną ligi Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa. Dla naszego zespołu to będzie okazja do korzystania z mniej doświadczonych zawodników. Szkoleniowiec gorzowskiej ekipy nie lekceważy jednak rywala tym bardziej, że gorzowianie podejmą rywali w osłabionym składzie bez Jacka Holdera

Gorzowianie mają wciąż matematyczne szansę zająć piąte miejsce w tabeli na koniec rundy zasadniczej.

Pojedynek Gezet Stal Gorzów – Kronoplast Włókniarz Częstochowa w niedzielę o godzinie 17 relacja na naszej antenie.